Champniers

Ball Trap

Route du gué Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Concours de ball-trap en vente à la planche, nécessitant un minimum de 7 tireurs. Les épreuves proposées comprennent le Mur, la Caille, la Fosse et le Rabit. Pour vous restaurer, un service est assuré sur place le samedi soir et le dimanche midi, sans réservation préalable. Deux formules complètes (incluant entrée, plat, une consommation et une glace) sont au choix la première propose un burger avec frites, tandis que la seconde met à l’honneur un pavé de bœuf de France. .

Route du gué Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 35 99 jcneveux@caveb.net

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English : Ball Trap

L’événement Ball Trap Champniers a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou