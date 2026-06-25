Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi Salle des Fêtes Champniers
Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi Salle des Fêtes Champniers samedi 7 novembre 2026.
Champniers
Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi
Salle des Fêtes Le Bourg Champniers Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Après le succès de son premier spectacle nommé aux Molières, Mehdi Djaadi revient avec Couleur Framboise .
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Salle des Fêtes Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
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English :
Following the success of his first show, which was nominated for a Molière Award, Mehdi Djaadi returns with *Couleur Framboise*.
L’événement Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi Champniers a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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