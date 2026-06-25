Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi Salle des Fêtes Champniers

Champniers

Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi

Salle des Fêtes Le Bourg Champniers Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Après le succès de son premier spectacle nommé aux Molières, Mehdi Djaadi revient avec Couleur Framboise .

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Salle des Fêtes Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

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English :

Following the success of his first show, which was nominated for a Molière Award, Mehdi Djaadi returns with *Couleur Framboise*.

L’événement Soyaux Fou d’Humour Mehdi Djaadi Champniers a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême