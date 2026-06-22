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AGENDA · Champniers

Escape Box au Cormenier Champniers

jeudi 20 août 2026 · Champniers

Escape Box au Cormenier Champniers

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Le Cormenier
Ville
86400 Champniers
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Champniers

Escape Box au Cormenier

Le Cormenier Champniers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !

Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription   .

Le Cormenier Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73  officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Escape Box au Cormenier

L’événement Escape Box au Cormenier Champniers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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