Escape Box au Cormenier Champniers
jeudi 20 août 2026 · Champniers
Informations pratiques
Champniers
Escape Box au Cormenier
Le Cormenier Champniers Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !
Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription .
Le Cormenier Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr
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English : Escape Box au Cormenier
L’événement Escape Box au Cormenier Champniers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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