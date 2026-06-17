Fête des blés Site du Cormenier Champniers dimanche 16 août 2026.

Champniers

Fête des blés

Site du Cormenier Chez Bernardeau Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Artisanat Produits locaux Battage et Moisson à l’ancienne Spectacle Les polis sont accoustiques .

Site du Cormenier Chez Bernardeau Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 20 48 mlg561@orange.fr

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English : Fête des blés

L’événement Fête des blés Champniers a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou