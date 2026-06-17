Fête des blés Site du Cormenier Champniers
Fête des blés Site du Cormenier Champniers dimanche 16 août 2026.
Champniers
Fête des blés
Site du Cormenier Chez Bernardeau Champniers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Artisanat Produits locaux Battage et Moisson à l’ancienne Spectacle Les polis sont accoustiques .
Site du Cormenier Chez Bernardeau Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 20 48 mlg561@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des blés
L’événement Fête des blés Champniers a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Champniers (Vienne)
- Ball Trap Champniers 29 août 2026