15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre rue des Bouvreuils Champniers
15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre rue des Bouvreuils Champniers samedi 5 septembre 2026.
Champniers
15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre
rue des Bouvreuils Salle Paul Dambier Champniers Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir plus de 90 exposants, praticiens du bien-être et du mieux vivre en Charente. Un week-end pour échanger et partager ! Ateliers et conférences en continu !
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rue des Bouvreuils Salle Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49 naturellement.lessalons@gmail.com
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English :
Come discover more than 90 exhibitors and wellness and healthy living practitioners in Charente. A weekend for exchanging ideas and sharing experiences! Workshops and talks all day long!
L’événement 15ème Salon Naturellement Nature & Bien-Etre Champniers a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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