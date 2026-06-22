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AGENDA · Champniers

Feu d’artifice Champniers

dimanche 23 août 2026 · Champniers

Feu d’artifice Champniers

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
86400 Champniers
Département
Vienne
Tarif

Champniers

Feu d’artifice

Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Feu d’artifice   .

Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@champniers.fr

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Champniers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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