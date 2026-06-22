Informations pratiques

Champniers

Feu d’artifice

Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Feu d’artifice .

Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@champniers.fr

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Champniers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou