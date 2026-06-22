AGENDA · Champniers
Feu d’artifice Champniers
dimanche 23 août 2026 · Champniers
Informations pratiques
Champniers
Feu d’artifice
Champniers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Feu d’artifice .
Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@champniers.fr
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Champniers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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