Informations pratiques

Concots

Bric-à-brac de Concots

Le village Concots Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.

Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.

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Le village Concots 46260 Lot Occitanie +33 6 24 37 61 86

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English :

The Concots Festival Committee is organizing a yard sale in the village’s streets and alleys.

L’événement Bric-à-brac de Concots Concots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot