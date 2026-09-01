Bric-à-brac de Concots Concots
dimanche 20 septembre 2026 · Concots
Informations pratiques
Concots
Bric-à-brac de Concots
Le village Concots Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.
Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.
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Le village Concots 46260 Lot Occitanie +33 6 24 37 61 86
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English :
The Concots Festival Committee is organizing a yard sale in the village’s streets and alleys.
L’événement Bric-à-brac de Concots Concots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot