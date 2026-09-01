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AGENDA · Concots

Bric-à-brac de Concots Concots

dimanche 20 septembre 2026 · Concots

Bric-à-brac de Concots Concots

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le village
Ville
46260 Concots
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Concots

Bric-à-brac de Concots

Le village Concots Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.

Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.

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Le village Concots 46260 Lot Occitanie +33 6 24 37 61 86 

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English :

The Concots Festival Committee is organizing a yard sale in the village’s streets and alleys.

L’événement Bric-à-brac de Concots Concots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot