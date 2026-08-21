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Bric à brac Fontaine-la-Guyon

dimanche 20 septembre 2026 · Fontaine-la-Guyon

Bric à brac Fontaine-la-Guyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
28190 Fontaine-la-Guyon
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Fontaine-la-Guyon

Bric à brac

Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Bric à brac
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fontaine-la-Guyon renouvelle cette année encore son bric à brac !   .

Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 29 18 54  asp.flg28@gmail.com

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English :

Bric à brac

L’événement Bric à brac Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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