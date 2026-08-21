AGENDA · Fontaine-la-Guyon
Bric à brac Fontaine-la-Guyon
dimanche 20 septembre 2026 · Fontaine-la-Guyon
Informations pratiques
Fontaine-la-Guyon
Bric à brac
Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Bric à brac
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fontaine-la-Guyon renouvelle cette année encore son bric à brac ! .
Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 29 18 54 asp.flg28@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bric à brac
L’événement Bric à brac Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Fontaine-la-Guyon (Eure-et-Loir)
- Défi puzzle à la bibliothèque Fontaine-la-Guyon 1 septembre 2026
- Festival La Grande Balade LES TROIS MOUSQUETAIRES Fontaine-la-Guyon 5 septembre 2026