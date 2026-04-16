Bric à Brac Loir en Vallée
Bric à Brac Loir en Vallée vendredi 1 mai 2026.
Loir en Vallée
Bric à Brac
Loir en Vallée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Bric à Brac organisé par l’AOR section fêtes et loisirs
Vente de produits locaux, restauration, buvette. .
Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 41 38 73
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English :
Bric à Brac organized by the AOR fête et loisirs section
L’événement Bric à Brac Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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