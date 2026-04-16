Loir en Vallée

Bric à Brac

Loir en Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Bric à Brac organisé par l’AOR section fêtes et loisirs

Vente de produits locaux, restauration, buvette. .

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 41 38 73

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English :

Bric à Brac organized by the AOR fête et loisirs section

L’événement Bric à Brac Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir