Montfort-le-Gesnois

Bric à brac

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le grand bric-à-brac des Edelweiss est de retour !

Comme chaque année, l’association Les Edelweiss vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur !

Venez chiner, vider vos greniers ou simplement profiter d’une belle sortie en famille ou entre amis.

Vous souhaitez exposer ?

Aucune réservation nécessaire ! Il vous suffit de venir le jour même avec votre carte d’identité et de vous installer.

Restauration et sanitaires sur place pour profiter pleinement de la journée.

Partagez l’info autour de vous et invitez vos amis à venir faire un tour ! .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 85 64 74

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English :

The Edelweiss bric-a-brac is back!

L’événement Bric à brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Perche Sarthois