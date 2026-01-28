Rando-Rallye des enfants Montfort-le-Gesnois

Rando-Rallye des enfants

Ce second rallye, sur un circuit de 4,5 km, est destiné aux enfants à partir de 4 ans environ (selon les aptitudes de l’enfant).

Le rendez-vous est à la salle des associations, au complexe sportif de Montfort le Gesnois, à partir de 14h et les départs seront possibles jusqu’à 15h30.

L’inscription préalable est conseillée car les enfants préinscrits au plus tard le 29 avril seront assurés de retrouver un coffre des pirates bien garni.

– Enfants jusqu’à 11 ans 5 €

– Accompagnants de plus de 12 ans gratuit .

Salle des associations Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net

