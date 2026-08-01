BRIC À BRAC NOCTURNE Riols
samedi 22 août 2026 · Riols
Informations pratiques
Riols
BRIC À BRAC NOCTURNE
Stade Riols Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ce premier bric à brac est organisé à Riols. Il se déroulera sur le stade du village.
Ce premier bric à brac est organisé à Riols. Il se déroulera sur le stade qui est très bien éclairé. Sur place profitez d’une buvette et d’une petite restauration, le tout dans une ambiance festive. Venez chiner, troquer, acheter ou vendre !
// Accueil des exposants dès 17h. .
Stade Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 04 24 accueil@riols.fr
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English :
This first flea market is being held in Riols. It will take place at the village stadium.
L’événement BRIC À BRAC NOCTURNE Riols a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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