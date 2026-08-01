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BRIC À BRAC NOCTURNE Riols

samedi 22 août 2026 · Riols

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Stade
Ville
34220 Riols
Département
Hérault
Tarif

Riols

BRIC À BRAC NOCTURNE

Stade Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Ce premier bric à brac est organisé à Riols. Il se déroulera sur le stade du village.
Ce premier bric à brac est organisé à Riols. Il se déroulera sur le stade qui est très bien éclairé. Sur place profitez d’une buvette et d’une petite restauration, le tout dans une ambiance festive. Venez chiner, troquer, acheter ou vendre !

// Accueil des exposants dès 17h.   .

Stade Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 04 24  accueil@riols.fr

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English :

This first flea market is being held in Riols. It will take place at the village stadium.

L’événement BRIC À BRAC NOCTURNE Riols a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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