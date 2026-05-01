Bric à Brac Pontgouin
Bric à Brac Pontgouin dimanche 31 mai 2026.
Pontgouin
Bric à Brac
Pontgouin Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Bric à Brac
Bric à brac organisé par l’APE le dimanche 31mai de 8h à 18h à Charonville.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement 2,50 € le mètre linéaire.
Renseignement et réservation au 06 70 96 77 28 ou ape-pontgouin@laposte.net .
Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 96 77 28 ape-pontgouin@laposte.net
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English :
Bric à Brac
L’événement Bric à Brac Pontgouin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE