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Bric à Brac Pontgouin

Bric à Brac Pontgouin

Bric à Brac Pontgouin dimanche 31 mai 2026.

Ville : 28190 Pontgouin

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pontgouin

Bric à Brac

Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Bric à Brac
Bric à brac organisé par l’APE le dimanche 31mai de 8h à 18h à Charonville.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement 2,50 € le mètre linéaire.

Renseignement et réservation au 06 70 96 77 28 ou ape-pontgouin@laposte.net   .

Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 96 77 28  ape-pontgouin@laposte.net

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English :

Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Pontgouin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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