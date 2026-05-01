Pontgouin

Bric à Brac

Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Bric à Brac

Bric à brac organisé par l’APE le dimanche 31mai de 8h à 18h à Charonville.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement 2,50 € le mètre linéaire.

Renseignement et réservation au 06 70 96 77 28 ou ape-pontgouin@laposte.net .

Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 96 77 28 ape-pontgouin@laposte.net

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English :

Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Pontgouin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE