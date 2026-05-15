Pontgouin

Théâtre 20000 lieues sous les mers Coriace Compagnie

Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Théâtre 20000 lieues sous les mers Coriace Compagnie

Dans le cadre d’une tournée à vélo, la Coriace Compagnie adapte 20 000 lieues sous les mers, génial récit d’anticipation de Jules Verne et roman d’aventures de 47 chapitres, raconté en 50 minutes très précisément.

Partis pour chasser un mystérieux monstre marin, le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land se retrouvent prisonniers du Nautilus, un sous-marin prodigieux gouverné par le Capitaine Nemo. Du Pacifique à l’Océan Indien, de la Méditerranée au pôle Sud, ils sont entraînés dans une fascinante mais périlleuse odyssée.

Humour, inventivité et clins d’oeil à l’imagination de l’enfance ont guidé cette relecture de Jules Verne.

Dans le cadre de la saison culturelle Beauperchoise 2026 3 .

Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Theater: 20000 leagues under the sea Coriace Compagnie

L’événement Théâtre 20000 lieues sous les mers Coriace Compagnie Pontgouin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE