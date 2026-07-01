UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Ciers-sur-Bonnieure

Bric à brac Saint-Ciers-sur-Bonnieure

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Ciers-sur-Bonnieure

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Chaume d'Esnord
Ville
16230 Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Département
Charente
Tarif

Saint-Ciers-sur-Bonnieure

Bric à brac

Chaume d’Esnord Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

  .

Chaume d’Esnord Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 12 81 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à brac Saint-Ciers-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Saint-Ciers-sur-Bonnieure (Charente)