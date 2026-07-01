AGENDA · Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Bric à brac Saint-Ciers-sur-Bonnieure
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Informations pratiques
Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Bric à brac
Chaume d’Esnord Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
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Chaume d’Esnord Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 12 81 82
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English :
L’événement Bric à brac Saint-Ciers-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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