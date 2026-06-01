Bric à brac solidaire Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf
Bric à brac solidaire Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf dimanche 28 juin 2026.
Montembœuf
Bric à brac solidaire
Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Bric à brac solidaire au profit d’associations montembelviennes Mobilité et Equité et Parcours Espoir .
.
Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 57 54 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bric à brac in aid of local associations: Mobilité et Equité and Parcours Espoir .
L’événement Bric à brac solidaire Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine