Bric à brac solidaire Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf dimanche 28 juin 2026.

Montembœuf

Bric à brac solidaire

Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Bric à brac solidaire au profit d’associations montembelviennes Mobilité et Equité et Parcours Espoir .

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Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 57 54 87

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English :

Bric à brac in aid of local associations: Mobilité et Equité and Parcours Espoir .

L’événement Bric à brac solidaire Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine