Montemboeuf Fête de la musique Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf dimanche 21 juin 2026.

Montembœuf

Montemboeuf Fête de la musique

Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf Charente

Tarif : 12 – 12 – EUR

restauration sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique à Montembœuf le dimanche 21 juin à partir de 12h. Participez à la scène ouverte ou profitez des performances de chorales, duos et DJ.

.

Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 57 54 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate music in Montemb?uf on Sunday June 21 from 12pm. Take part in the open stage or enjoy performances by choirs, duos and DJs.

L’événement Montemboeuf Fête de la musique Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine