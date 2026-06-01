Montemboeuf Fête de la musique Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf
Montemboeuf Fête de la musique Tiers-lieu de Montembœuf Montembœuf dimanche 21 juin 2026.
Montembœuf
Montemboeuf Fête de la musique
Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf Charente
Tarif : 12 – 12 – EUR
restauration sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique à Montembœuf le dimanche 21 juin à partir de 12h. Participez à la scène ouverte ou profitez des performances de chorales, duos et DJ.
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Tiers-lieu de Montembœuf 6 place de la mairie Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 57 54 87
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English :
Come and celebrate music in Montemb?uf on Sunday June 21 from 12pm. Take part in the open stage or enjoy performances by choirs, duos and DJs.
L’événement Montemboeuf Fête de la musique Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine