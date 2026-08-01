Informations pratiques

Villefagnan

Bric à brac

Centre bourg Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

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Centre bourg Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 67 85

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English :

L’événement Bric à brac Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente