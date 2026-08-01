AGENDA · Villefagnan
Bric à brac Villefagnan
dimanche 16 août 2026 · Villefagnan
Informations pratiques
Villefagnan
Bric à brac
Centre bourg Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
.
Centre bourg Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 67 85
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English :
L’événement Bric à brac Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente