UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefagnan

Bric à brac Villefagnan

dimanche 16 août 2026 · Villefagnan

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Centre bourg
Ville
16240 Villefagnan
Département
Charente
Tarif

Villefagnan

Bric à brac

Centre bourg Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

  .

Centre bourg Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 67 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à brac Villefagnan a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Villefagnan (Charente)