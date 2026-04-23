Saint-Pierre-d’Aurillac

Bric Brac

Rue des coopératives Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Bric Brac du 1er mai 20ème édition. Venez rencontrer des artisans passionnés, des associations et chinner sur la partie vide-grenier. Dans le cadre du Mes de la lenga, prémice de la Passem Gascohna, course de valorisation pour la langue occitane gasconne. En soutien aux artistes, artisans, associations, citoyens… qui œuvrent, tombent, se relèvent, restent, résistent, luttent, vivent. Pour le bien être dans nos campagnes, dans notre village, dans nos souliers. Pour faire taire le silence de la solitude, de l’individualisme, du repli sur soi. .

Rue des coopératives Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 80 96 55 sousfifres@gmail.com

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English : Bric-brac du 1er mai 20e édition

L’événement Bric Brac Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers