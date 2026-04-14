Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo
Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo mercredi 20 mai 2026.
Brico vélos et marquage Bicycode Mercredi 20 mai, 16h00 Kiosque Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00
Kiosque avenue de la princesse 56390 Colpo Colpo 56390 Morbihan Bretagne
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