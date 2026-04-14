Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo

Brico vélos et marquage Bicycode Mercredi 20 mai, 16h00 Kiosque Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Kiosque avenue de la princesse 56390 Colpo Colpo 56390 Morbihan Bretagne

Diagnostic vélo et petites réparations et marquage contre le vol