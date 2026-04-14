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Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo

Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo

Brico vélos et marquage Bicycode, Kiosque, Colpo mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Kiosque

Adresse : avenue de la princesse 56390 Colpo

Ville : 56390 Colpo

Département : Morbihan

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Brico vélos et marquage Bicycode Mercredi 20 mai, 16h00 Kiosque Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Kiosque avenue de la princesse 56390 Colpo Colpo 56390 Morbihan Bretagne
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