Brico-vélos et marquage Bicycode, Place du marché L’ile aux Moines, Le Lério

Brico-vélos et marquage Bicycode Vendredi 24 avril, 10h00 Place du marché L’ile aux Moines Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00

Place du marché L’ile aux Moines Place du marché L’Île aux Moines Le Lério 56780 Morbihan Bretagne

Vérification de l’état des vélos, petites réparations et marquage contre le vol