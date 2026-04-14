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Brico-vélos et marquage Bicycode, Place du marché L’ile aux Moines, Le Lério

Brico-vélos et marquage Bicycode, Place du marché L’ile aux Moines, Le Lério

Brico-vélos et marquage Bicycode, Place du marché L’ile aux Moines, Le Lério vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place du marché L'ile aux Moines

Adresse : Place du marché L'Île aux Moines

Ville : 56780 Le Lério

Département : Morbihan

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Brico-vélos et marquage Bicycode Vendredi 24 avril, 10h00 Place du marché L’ile aux Moines Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00

Place du marché L’ile aux Moines Place du marché L’Île aux Moines Le Lério 56780 Morbihan Bretagne
Vérification de l’état des vélos, petites réparations et marquage contre le vol