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AGENDA · Joué-sur-Erdre

Bricol’histoires- Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque L'escapade · Joué-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Bibliothèque L'escapade
Adresse
141 Rue du Bocage
Ville
44440 Joué-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Joué-sur-Erdre

Bricol’histoires- Biblio’fil

Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 09:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Venez participer à l’atlier Bricol’histoires, le mercredi 23 septembre.
Bricol’histoires sur le thème C’est la rentrée !

Accessible aux enfants de 3 à 11ans
Gratuit
Sur inscription   .

Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17 

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English :

Come join us for the Bricol’histoires workshop on Wednesday, September 23.

L’événement Bricol’histoires- Biblio’fil Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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