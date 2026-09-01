Bricol’histoires- Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque L'escapade · Joué-sur-Erdre
Informations pratiques
Joué-sur-Erdre
Bricol’histoires- Biblio’fil
Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 09:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez participer à l’atlier Bricol’histoires, le mercredi 23 septembre.
Bricol’histoires sur le thème C’est la rentrée !
Accessible aux enfants de 3 à 11ans
Gratuit
Sur inscription .
Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17
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English :
Come join us for the Bricol’histoires workshop on Wednesday, September 23.
L’événement Bricol’histoires- Biblio’fil Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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