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Chauffe du Four l’Ami d’Pain Place de la Lande Joué-sur-Erdre

Chauffe du Four l’Ami d’Pain Place de la Lande Joué-sur-Erdre samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Place de la Lande
Adresse
Notre-Dame-Des-Langueurs
Ville
44440 Joué-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Tarif

Joué-sur-Erdre

Chauffe du Four l’Ami d’Pain

Place de la Lande Notre-Dame-Des-Langueurs Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez admirer une mise en chauffe du four à pain et une vente sur place, le Samedi 19 Septembre à Joué-Sur-Erdre.
Sur Réservation.

Organisé par l’Association l’Ami d’Pain.   .

Place de la Lande Notre-Dame-Des-Langueurs Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 19 61 12  lamidpain@gmail.com

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English :

Come see the bread oven being fired up and enjoy an on-site sale on Saturday, September 19, in Jou-Sur-Erdre.

L’événement Chauffe du Four l’Ami d’Pain Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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