Chauffe du Four l’Ami d’Pain Place de la Lande Joué-sur-Erdre
Chauffe du Four l’Ami d’Pain Place de la Lande Joué-sur-Erdre samedi 19 septembre 2026.
Joué-sur-Erdre
Chauffe du Four l’Ami d’Pain
Place de la Lande Notre-Dame-Des-Langueurs Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez admirer une mise en chauffe du four à pain et une vente sur place, le Samedi 19 Septembre à Joué-Sur-Erdre.
Sur Réservation.
Organisé par l’Association l’Ami d’Pain. .
Place de la Lande Notre-Dame-Des-Langueurs Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 19 61 12 lamidpain@gmail.com
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English :
Come see the bread oven being fired up and enjoy an on-site sale on Saturday, September 19, in Jou-Sur-Erdre.
L’événement Chauffe du Four l’Ami d’Pain Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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