Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre
samedi 22 août 2026 · La Romeraye · Joué-sur-Erdre
Informations pratiques
Joué-sur-Erdre
Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau
La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La guinguette de Vioreau vous propose une soirée moules frites le samedi 22 août !
Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau
Bières locales et planches gourmandes sur places.
Soirée moules frites et DJ Bast pour animer la soirée.
10€ une portion de moule et une barquette de frite sur réservation à la guinguette.
Horaires de la guinguette
Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30 .
La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com
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English :
The Vioreau open-air café is hosting a mussels and fries night on Saturday, August 22!
L’événement Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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