Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre

Informations pratiques

Joué-sur-Erdre

Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La guinguette de Vioreau vous propose une soirée moules frites le samedi 22 août !

Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau

Bières locales et planches gourmandes sur places.

Soirée moules frites et DJ Bast pour animer la soirée.

10€ une portion de moule et une barquette de frite sur réservation à la guinguette.

Horaires de la guinguette

Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30 .

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com

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English :

The Vioreau open-air café is hosting a mussels and fries night on Saturday, August 22!

L’événement Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis