Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La guinguette de Vioreau vous propose un concert de Rock Alternatif le samedi 29 août !

Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau

Au programme

Piort Erreur

Joey Gluten

Bières locales et planches gourmandes sur places.

Horaires de la guinguette

Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30 .

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com

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English :

La guinguette de Vioreau offers an alternative rock concert on Saturday, August 29!

L’événement Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis