Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre
Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre samedi 29 août 2026.
Joué-sur-Erdre
Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau
La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La guinguette de Vioreau vous propose un concert de Rock Alternatif le samedi 29 août !
Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau
Au programme
Piort Erreur
Joey Gluten
Bières locales et planches gourmandes sur places.
Horaires de la guinguette
Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30 .
La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire guinguette.asso.vioreau@gmail.com
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English :
La guinguette de Vioreau offers an alternative rock concert on Saturday, August 29!
L’événement Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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