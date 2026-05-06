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Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre

Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre samedi 29 août 2026.

Lieu : La Romeraye

Adresse : Guinguette de Vioreau

Ville : 44440 Joué-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Joué-sur-Erdre

Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La guinguette de Vioreau vous propose un concert de Rock Alternatif le samedi 29 août !
Échanger Flâner Boire & Manger au bord du lac de Vioreau

Au programme
Piort Erreur
Joey Gluten

Bières locales et planches gourmandes sur places.

Horaires de la guinguette
Rendez-vous tous les vendredis et samedis soir de 18h à 22h30   .

La Romeraye Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guinguette.asso.vioreau@gmail.com

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English :

La guinguette de Vioreau offers an alternative rock concert on Saturday, August 29!

L’événement Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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