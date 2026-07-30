Brids Arts’ 28 au 30 août Brides-les-Bains
vendredi 28 août 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Brids Arts’ 28 au 30 août
Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 12:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Trois jours d’animations, de spectacles et de découvertes vous attendent ! Venez profiter d’un programme riche en animations pour petits et grands du 28 au 30 août
.
Brides-les-Bains Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Three days of activities, shows, and new discoveries await you! Come enjoy a program packed with activities for all ages from August 28 to 30.
L’événement Brids Arts’ 28 au 30 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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