Conférence des Thermes Protéines, santé, régime végétarien Jeudi 30 juillet Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains
jeudi 30 juillet 2026 · Thermes de Brides-les-Bains · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Conférence des Thermes Protéines, santé, régime végétarien Jeudi 30 juillet
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
.
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence des Thermes Protéines, santé, régime végétarien Jeudi 30 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
À voir aussi à Brides-les-Bains (Savoie)
- Col de la Loze Challenge OFFRE CURISTE 30 km Brides-les-Bains 19 juillet 2026
- Concert Vin chaud Blanc Jeudi 26 mars Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains 19 juillet 2026
- Diffusion Match | Finale de la Coupe du Monde | 19 juillet | 20h30 Brides-les-Bains 19 juillet 2026
- Conférence des Thermes La ménopause dans tous ses états Lundi 20 juillet Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 20 juillet 2026
- Conférence des Thermes Optimisez votre cure Mardi 21 juillet Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 21 juillet 2026