Col de la Loze Challenge OFFRE CURISTE 30 km Brides-les-Bains

OFFRE SPECIALE CURISTE !

Relevez le défi du géant des Alpes ! Col de La Loze Challenge pour la 7ème édition de la Cyclosportive.

Participez au parcours 30 km gratuitement et bénéficiez du prêt d’un vélo VAE pour vous assister pendant le parcours.

Brides-les-Bains Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 dir.slc@mairie-brideslesbains.fr

English :

CURISTE SPECIAL OFFER!

Take up the challenge of the giant of the Alps! take on the Col de La Loze Challenge for the 7th edition of the Cyclosportive.

Take part in the 30 km course free of charge and benefit from the loan of a VAE bike to assist you along the way.

