Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin La Dova Brides-les-Bains
Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin La Dova Brides-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Brides-les-Bains
Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez écouter Les Voix de mon village et La Vie qui chante à la salle de la dova ce samedi 13 juin à 20h30
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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64
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English :
Come and listen to Les Voix de mon village and La Vie qui chante at the salle de la dova this Saturday, June 13 at 8:30 p.m
L’événement Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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