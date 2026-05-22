Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin La Dova Brides-les-Bains

Brides-les-Bains

Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez écouter Les Voix de mon village et La Vie qui chante à la salle de la dova ce samedi 13 juin à 20h30

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64

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English :

Come and listen to Les Voix de mon village and La Vie qui chante at the salle de la dova this Saturday, June 13 at 8:30 p.m

L’événement Concert les Voix de mon village et La vie qui chante Samedi 13 juin Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains