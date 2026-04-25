Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains
Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Brides-les-Bains
Festival Equilibre et Gourmandise 2024
Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-13
Le Festival Équilibre et Gourmandise, consacré à la cuisine diététique et à la santé, aura lieu du 13 au 16 juin 2024 sur le thème Saveurs du Monde .
Découvrez le programme
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Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
The Festival Équilibre et Gourmandise, dedicated to dietetic cuisine and health, will take place from June 13 to 16, 2024 on the theme Flavors of the World .
Discover the program
L’événement Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-06-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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