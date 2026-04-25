Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains

Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Brides-les-Bains

Festival Equilibre et Gourmandise 2024

Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-13

Le Festival Équilibre et Gourmandise, consacré à la cuisine diététique et à la santé, aura lieu du 13 au 16 juin 2024 sur le thème Saveurs du Monde .
Découvrez le programme
  .

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Équilibre et Gourmandise, dedicated to dietetic cuisine and health, will take place from June 13 to 16, 2024 on the theme Flavors of the World .
Discover the program

L’événement Festival Equilibre et Gourmandise 2024 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-06-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

À voir aussi à Brides-les-Bains (Savoie)