Brides-les-Bains

Fête des Familles Samedi 14 juin de 11h00 à 15h30

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 15:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Participez à la fête des familles ce samedi 14 juin à partir de 11h.

Nous vous donnons rendez-vous dans le parc thermal pour participer à des activités seul et en duo ainsi qu’à des moments ludiques et créatifs en famille tout au long de la journée.

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Join us for the Fête des Familles on Saturday June 14th from 11am.

We look forward to seeing you in the spa park, where you can take part in solo and duo activities, as well as family fun and creative activities throughout the day.

L’événement Fête des Familles Samedi 14 juin de 11h00 à 15h30 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains