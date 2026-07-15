Diffusion Match | Finale de la Coupe du Monde | 19 juillet | 20h30 Brides-les-Bains
dimanche 19 juillet 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Diffusion Match | Finale de la Coupe du Monde | 19 juillet | 20h30
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous au Parc Thermal de Brides-les-Bains pour vivre ensemble cet événement sur écran géant !
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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English : Match | World Cup Final | 19 July
Join us at the Brides-les-Bains Thermal Park to experience this unforgettable event together on the big screen!
L’événement Diffusion Match | Finale de la Coupe du Monde | 19 juillet | 20h30 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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