Brins de Lumière route de Guisseny Kerlouan
lundi 17 août 2026 · route de Guisseny · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Brins de Lumière
route de Guisseny Chapelle Sainte-Anne Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17 20:45:00
Date(s) :
2026-08-17
Un fil conducteur rassemble ces textes extraits de « Présent Intérieur » pour Gilles Baudry, « Recoudre nos rêves » pour Anne Roy, « Prisonnier au berceau » pour Christian Bobin, à quoi peut-on se raccrocher si le cœur vient à claudiquer, dixit Gilles Baudry, moine de l’abbaye de Landevennec.
Michèle Audureau s’accompagne de quelques instruments, viole de gambe, guimbarde, bol de cristal, harmonica, tambour pour entrecouper et mettre en valeur les textes qu’elle déclame. .
route de Guisseny Chapelle Sainte-Anne Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40
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English :
L’événement Brins de Lumière Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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