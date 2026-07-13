Brins de Lumière route de Guisseny Kerlouan

Informations pratiques

Kerlouan

Brins de Lumière

route de Guisseny Chapelle Sainte-Anne Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 20:45:00

Date(s) :

2026-08-17

Un fil conducteur rassemble ces textes extraits de « Présent Intérieur » pour Gilles Baudry, « Recoudre nos rêves » pour Anne Roy, « Prisonnier au berceau » pour Christian Bobin, à quoi peut-on se raccrocher si le cœur vient à claudiquer, dixit Gilles Baudry, moine de l’abbaye de Landevennec.

Michèle Audureau s’accompagne de quelques instruments, viole de gambe, guimbarde, bol de cristal, harmonica, tambour pour entrecouper et mettre en valeur les textes qu’elle déclame. .

route de Guisseny Chapelle Sainte-Anne Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40

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English :

L’événement Brins de Lumière Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne