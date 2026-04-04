Brins de Lumière Sémaphore de Landéda Landéda
Brins de Lumière Sémaphore de Landéda Landéda vendredi 1 mai 2026.
Landéda
Brins de Lumière
Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01 19:45:00
Date(s) :
2026-05-01
Extraits de textes
de Présent Intérieur de Gilles Baudry ,
de Faire taire le Silence d’Anne Roy
de Prisonnier au berceau de Christian Bobin
Fil conducteur À quoi peut-on se raccrocher si
Le Coeur vient à claudiquer, a écrit Gilles Baudry et répondent à leurs façons ces trois écrivains .
Déclamation et improvisation musicale par Michèle Audureau, entourée de ses œuvres tissées, cousues ou collées .
Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40
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English : Brins de Lumière
L’événement Brins de Lumière Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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