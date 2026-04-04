Brins de Lumière Sémaphore de Landéda Landéda

Landéda

Brins de Lumière

Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 19:45:00

Date(s) :

2026-05-01

Extraits de textes

de Présent Intérieur de Gilles Baudry ,

de Faire taire le Silence d’Anne Roy

de Prisonnier au berceau de Christian Bobin

Fil conducteur À quoi peut-on se raccrocher si

Le Coeur vient à claudiquer, a écrit Gilles Baudry et répondent à leurs façons ces trois écrivains .

Déclamation et improvisation musicale par Michèle Audureau, entourée de ses œuvres tissées, cousues ou collées .

Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40

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English : Brins de Lumière

L’événement Brins de Lumière Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS