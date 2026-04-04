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Brins de Lumière Sémaphore de Landéda Landéda

Brins de Lumière Sémaphore de Landéda Landéda vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Sémaphore de Landéda

Adresse : Route des Anges

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : 2026-05-01T19:00:00

Fin : 2026-05-01T19:45:00

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Landéda

Brins de Lumière

Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01 19:45:00

Date(s) :
2026-05-01

Extraits de textes
de Présent Intérieur de Gilles Baudry ,
de Faire taire le Silence d’Anne Roy
de Prisonnier au berceau de Christian Bobin
Fil conducteur À quoi peut-on se raccrocher si
Le Coeur vient à claudiquer, a écrit Gilles Baudry et répondent à leurs façons ces trois écrivains .
Déclamation et improvisation musicale par Michèle Audureau, entourée de ses œuvres tissées, cousues ou collées   .

Sémaphore de Landéda Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40 

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English : Brins de Lumière

L’événement Brins de Lumière Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS

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