Prise de Bec n°3 L’Escale Landéda

Landéda

Prise de Bec n°3

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’Escale organise sa troisième Prise de becs !

Pour cette nouvelle Prise de becs, sur le principe du TTO: Tap Take Over, l’équipe de l’Escale met à disposition ses becs pression à nos amis brasseurs pour un moment convivial de découverte et de gastronomie autour des bières locales.

Pour cette troisième étape, on a la chance d’accueillir 3 brasseries locales, à savoir:

Brasserie Merlin Mignone à Saint-Urbain

Brasserie l’Urbaine à Brest

Arvarus de Ploumoguer

Le temps de ce TTO, on chamboule la carte des bières pressions, on modifie vos repères et on laisse les brasseurs vous conseiller, vous guider, vous informer sur les fûts qu’ils ont rapatriés de chez eux. C’est le moment idéal pour connaître un peu plus le travail des brasseries. .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Prise de Bec n°3

L’événement Prise de Bec n°3 Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS