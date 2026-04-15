Prise de Bec n°3 L’Escale Landéda
Prise de Bec n°3 L’Escale Landéda samedi 2 mai 2026.
Landéda
Prise de Bec n°3
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’Escale organise sa troisième Prise de becs !
Pour cette nouvelle Prise de becs, sur le principe du TTO: Tap Take Over, l’équipe de l’Escale met à disposition ses becs pression à nos amis brasseurs pour un moment convivial de découverte et de gastronomie autour des bières locales.
Pour cette troisième étape, on a la chance d’accueillir 3 brasseries locales, à savoir:
Brasserie Merlin Mignone à Saint-Urbain
Brasserie l’Urbaine à Brest
Arvarus de Ploumoguer
Le temps de ce TTO, on chamboule la carte des bières pressions, on modifie vos repères et on laisse les brasseurs vous conseiller, vous guider, vous informer sur les fûts qu’ils ont rapatriés de chez eux. C’est le moment idéal pour connaître un peu plus le travail des brasseries. .
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prise de Bec n°3
L’événement Prise de Bec n°3 Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
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