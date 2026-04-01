Concert La Selva Canta Duo L’Escale Landéda

Landéda

Concert La Selva Canta Duo

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Selva Canta Duo, c’est un groupe du Regional Mexicano qui

mêle la chaleur de la jarana (guitare mexicaine) et l’énergie percussive du zapateado (claquettes mexicaines) aux envolées de l’accordéon diatonique, et le souffle de la clarinette basse, offrant unemusique à la fois authentique et enivrante. .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Concert La Selva Canta Duo

L’événement Concert La Selva Canta Duo Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS