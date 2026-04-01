Dire-Lire Médiathèque Landéda
Dire-Lire Médiathèque Landéda mercredi 29 avril 2026.
Landéda
Dire-Lire
Médiathèque 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 19:15:00
Date(s) :
2026-04-29
Lectures à voix haute, pour dire ou écouter.
Espace d’expression bienveillant et ouvert à tous.tes, sans obligation de participation et sans inscription. Gratuit. .
Médiathèque 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85
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English : Dire-Lire
L’événement Dire-Lire Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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