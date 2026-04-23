Embarquez pour 3h d’évasion sur le ND de Rumengol Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Embarquez pour 3h d’évasion sur le ND de Rumengol

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Et si vous preniez le large le temps d’un après-midi ?

Au départ de Landéda, embarquez pour une navigation de 3 heures entre rivière maritime, mer d’Iroise et paysages sauvages.

À bord d’un vieux gréement, vivez une expérience authentique, entre découverte, détente et immersion dans l’univers maritime breton.

Un cadre naturel exceptionnel

Depuis le port de Landéda, vous naviguez au cœur de l’Aber Wrac’h, l’un des plus beaux abers de Bretagne. Véritable fjord breton, il offre une diversité de paysages remarquables

– rives boisées et criques discrètes

– îlots rocheux et balises

– ouverture progressive vers le large

Au fil de la marée, le décor évolue et révèle toute la richesse de ce territoire.

Une navigation vivante et accessible

De 14h à 17h, laissez-vous porter par le vent et les courants. Selon les conditions, le bateau remonte l’aber ou met le cap vers la mer d’Iroise.

Vous pouvez

– participer aux manœuvres (hisser les voiles, tenir la barre)

– échanger avec l’équipage

– ou simplement profiter du moment, installé sur le pont

Chaque sortie est unique, guidée par les éléments.

Entre mer et patrimoine

Au fil de la navigation, découvrez

– l’histoire maritime de l’aber

– les activités traditionnelles et actuelles

– la faune et la flore du littoral

Une sortie idéale pour mieux comprendre ce territoire, tout en vivant la mer.

Pour tous

Accessible à tous, sans expérience préalable.

En famille, entre amis ou en solo, c’est une belle manière de découvrir la navigation à voile. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Embarquez pour 3h d’évasion sur le ND de Rumengol Landéda a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS