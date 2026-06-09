Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H45 Pique-nique sur l’Île Vierge Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H45 Pique-nique sur l’Île Vierge

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Entre paysages spectaculaires et patrimoine maritime, une immersion captivante dans l’univers des phares, du balisage côtier, de la navigation et des naufrages. 6 à 12 passagers.

Cette visite s’inscrit dans le dispositif Ambassadeur de l’Île Vierge

Des professionnels partenaires d’Abers Tourisme vous accompagnent sur l’île et vous la font découvrir en petit comité.

À noter Cette prestation s’effectue en dehors des horaires d’ouverture du site et comprend uniquement la découverte de l’ile, de l’exposition extérieure. Elle n’inclut pas l’accès à l’espace muséographique ni à la boutique du site.

Exploration Maritime

– Les 4 phares de l’archipel les 2 phares de l’île Vierge, le phare de l’ile Wrac’h et la tour de Lanvaon

– La mémoire des naufrages et des naufrageurs

– Le patrimoine maritime de l’Aber Wrac’h et son histoire

– Le fonctionnement des phares et du balisage côtier

– Une approche vivante de la navigation traditionnelle

– Entre sables fins, eaux turquoise et récifs monumentaux, la découverte des îles Wrac’h, Stagadon, Vierge…

– Les sensations fortes d’une navigation à fleur d’eau et au plus près des côtes

– Sur l’île Vierge Exposition extérieure Des bâtisseurs aux rénovateurs , visite virtuelle des 2 phares avec casque de réalité virtuelle complétée par les explications de votre skipper qui vous dévoile l’histoire, le fonctionnement et les spécificités de ces phares

– L’escale est également l’occasion d’un pique-nique pour partager un moment de convivialité dans un cadre exceptionnel (pique-nique apporté par vos soins).

Votre Ambassadeur

Hervé est un enfant de la mer Celtique. Petit-fils d’un sémaphoriste à l’Aber Wrac’h et d’une famille de constructeurs de bateaux à Plouguerneau, il a été compétiteur, moniteur de voile et navigateur au long cours. Aujourd’hui skipper professionnel, engagé dans la protection de la biodiversité, il partage son savoir avec humour et passion. Chaque sortie devient un moment d’échanges et d’émotions, pour petits et grands.

Vous reviendrez marqués par la beauté et l’intensité de l’expérience. En solo, en couple, en famille ou entre amis, embarquez vers un nouveau monde

Informations pratiques

– Durée 2h45

– Embarquement Port de l’Aber Wrac’h, Landéda

– Embarcation Bateau semi-rigide Aber Wrac’h Odyssée

– Convient à toute personne en bonne forme. Déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois

– Age minimum 4 ans

– Pas de possibilité d’embarquer des animaux (désolé pour nos amis à 4 pattes…)

– Excursion commentée en français. (Traduction partielle en anglais pour les non-francophones) .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H45 Pique-nique sur l’Île Vierge Landéda a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DES ABERS