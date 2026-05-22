Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré Association Landéd’art Landéda
Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré Association Landéd’art Landéda lundi 6 juillet 2026.
Landéda
Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré
Association Landéd’art 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Profitez de vos vacances en Bretagne pour découvrir l’art du verre fusionné avec Sandra Ovono, artisane verrier d’art.
Cette technique, aussi appelée fusing, consiste à fusionner des morceaux de verre à haute température pour réaliser des objets décoratifs ou utilitaires.
Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier créatif et ludique vous invite à explorer la matière et les harmonies de couleurs. Avec des poudres, des baguettes et des morceaux de verre de toutes les couleurs, vous réaliserez une œuvre unique colorée et lumineuse, façonnée par vos envies.
Votre création sera ensuite fusionnée dans un four verrier à 765° pendant près de 10 heures. Vous pourrez la récupérer deux à trois jours plus tard, ou la faire expédier chez vous moyennant un supplément.
– Durée 1 à 2 heures, selon votre rythme ou celui de vos enfants
– Accessible dès 6 ans
– Atelier pouvant accueillir un minimum de 4 personnes et un maximum de 8 personnes .
Association Landéd’art 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31
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English :
L’événement Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré Landéda a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DES ABERS
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