Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band Abbaye des Anges Landéda

Landéda

Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band

Abbaye des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Les soirée de l’été dans les jardins de l’abbaye de Anges font leur retour cette saison avec pour l’occasion le groupe de Jazz locale No Name Band. .

Abbaye des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

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English : Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band

L’événement Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band Landéda a été mis à jour le 2026-04-02 par OT PAYS DES ABERS