Visite de l’île et du Fort Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda

Landéda

Visite de l’île et du Fort Cézon

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

L’île Cézon située à l’entrée de l’Aber Wrac’h offre un point de vue exceptionnel sur l’archipel des Abers. Cette île de 26000m2 abrite un fort dessiné par Vauban et construit en 1694. Régulièrement modifié pendant trois siècles, il est le témoin de différentes époques d’architecture militaire. Le fort sera déclassé en 1889 mais l’île, au vu de sa situation stratégique, subit à son tour l’Occupation par la construction à partir de 1942 de 17 bunkers.

Une association le restaure depuis 2015 et développe des projets de médiation culturelle et de rencontres artistiques.

Rendez-vous à l’entrée du fort à l’heure précise.

Comptez 20 minutes de traversée à pied entre Porzh Mateano ou Kergoz jusqu’à l’entrée du fort.

Prévoyez des chaussures ne craignant pas l’eau.

Le fort n’est pas ouvert au public en dehors des visites guidées ou des événements. Le lieu n’étant pas parfaitement sécurisé, les visites seront nécessairement guidées et en groupes restreints.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Ne jamais monter sur les murs en ruine, et faire attention où on pose les pieds.

Durée 1h30

Les visites ne seront réalisées que si le nombre de participants est de 5 personnes inscrites minimum .

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

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English :

L’événement Visite de l’île et du Fort Cézon Landéda a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS