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Sunset sur le ND de Rumengol Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Sunset sur le ND de Rumengol Port de l’Aber Wrac’h Landéda mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Port de l'Aber Wrac'h

Adresse : Lieu-dit Le Port

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Landéda

Sunset sur le ND de Rumengol

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Sunset sous voiles en Aber Wrac’h
Offrez-vous une fin de journée hors du temps au départ de Landéda.
Embarquez pour une navigation en soirée dans l’Aber Wrac’h, lorsque la lumière devient dorée et que la mer se fait plus calme.

À bord d’un vieux gréement, vivez un moment suspendu entre ciel et mer.

La magie du soir en mer
De 17h à 21h, la rade s’apaise, les couleurs changent, les reliefs se dessinent autrement.
C’est un moment privilégié pour découvrir l’aber sous un autre regard

lumières rasantes et reflets dorés
ambiance paisible et intimiste
coucher de soleil sur la mer d’Iroise selon les conditions
Un spectacle naturel toujours différent, toujours unique.

Naviguer autrement
En soirée, le temps ralentit. On prend le large sans se presser, au rythme du vent.

À bord, vous pouvez

participer aux manœuvres
échanger avec l’équipage
ou simplement profiter du pont, contempler et respirer
C’est une navigation douce, propice à la déconnexion.

Un moment à partager
Ces sorties sont idéales pour

une soirée entre amis
un moment en couple
une expérience originale en famille
Possibilité d’apporter un encas ou un apéritif (selon modalités).

Entre nature et patrimoine
Au fil de la navigation, découvrez les paysages de l’Aber Wrac’h, entre rivière maritime et ouverture sur le large.

L’équipage partage l’histoire du lieu, ses usages et ses secrets.

Infos pratiques
Durée 4h
Horaires 17h 21h
Départ port de Landéda
Zone de navigation Aber Wrac’h et mer d’Iroise
À prévoir vêtements chauds (soirée en mer), coupe-vent conseillé   .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Sunset sur le ND de Rumengol Landéda a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS

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