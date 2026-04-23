Sunset sur le ND de Rumengol Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Sunset sur le ND de Rumengol

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Sunset sous voiles en Aber Wrac’h

Offrez-vous une fin de journée hors du temps au départ de Landéda.

Embarquez pour une navigation en soirée dans l’Aber Wrac’h, lorsque la lumière devient dorée et que la mer se fait plus calme.

À bord d’un vieux gréement, vivez un moment suspendu entre ciel et mer.

La magie du soir en mer

De 17h à 21h, la rade s’apaise, les couleurs changent, les reliefs se dessinent autrement.

C’est un moment privilégié pour découvrir l’aber sous un autre regard

lumières rasantes et reflets dorés

ambiance paisible et intimiste

coucher de soleil sur la mer d’Iroise selon les conditions

Un spectacle naturel toujours différent, toujours unique.

Naviguer autrement

En soirée, le temps ralentit. On prend le large sans se presser, au rythme du vent.

À bord, vous pouvez

participer aux manœuvres

échanger avec l’équipage

ou simplement profiter du pont, contempler et respirer

C’est une navigation douce, propice à la déconnexion.

Un moment à partager

Ces sorties sont idéales pour

une soirée entre amis

un moment en couple

une expérience originale en famille

Possibilité d’apporter un encas ou un apéritif (selon modalités).

Entre nature et patrimoine

Au fil de la navigation, découvrez les paysages de l’Aber Wrac’h, entre rivière maritime et ouverture sur le large.

L’équipage partage l’histoire du lieu, ses usages et ses secrets.

Infos pratiques

Durée 4h

Horaires 17h 21h

Départ port de Landéda

Zone de navigation Aber Wrac’h et mer d’Iroise

À prévoir vêtements chauds (soirée en mer), coupe-vent conseillé .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sunset sur le ND de Rumengol Landéda a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS