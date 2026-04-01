Concert Maria Laurent Solo Hobée – L’Escale Landéda

Landéda

Concert Maria Laurent Solo Hobée –

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Hobée est le nom d’un petit oiseau de proie. Hobée désigne aussi celle qui cherche à se mélanger au vivant, à la rivière, à la terre, à devenir une pierre, un arbre, à se prendre pour un poisson, une chèvre ou un oiseau.

Entre un blues rustique et épuré et une folk enivrante, Maria Laurent compose des chansons qui viennent du ventre et du ciel. Elle chante une mythologie personnelle où l’organique, l’animal et l’humain se rencontrent et se mélangent.

Laissant une belle place à ses instruments, le banjo long neck et le luth mongol tovshuur à tête de cygne, elle dialogue avec eux et pose sa voix au cœur de sa musique. .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Concert Maria Laurent Solo Hobée –

L’événement Concert Maria Laurent Solo Hobée – Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS