Brocante 1er mai Saint-Maurice-de-Lignon
Brocante 1er mai Saint-Maurice-de-Lignon vendredi 1 mai 2026.
Brocante 1er mai
Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 05:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Brocante avec restauration et buvette sur place, accompagnée d’animations. Réservation par SMS.
.
Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 80 81 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market with on-site refreshments and entertainment. Reservations by SMS.
L’événement Brocante 1er mai Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire)
- Coupe Régionale de VTT Trial Saint-Maurice-de-Lignon 5 avril 2026
- Grande Chasse aux Œufs Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 11 avril 2026
- Sur les pas de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire 1 mai 2026
- La Passerelle des Gorges du Lignon depuis Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire 1 mai 2026