Brocante 1er mai

Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 05:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Brocante avec restauration et buvette sur place, accompagnée d’animations. Réservation par SMS.

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Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 80 81 46

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English :

Flea market with on-site refreshments and entertainment. Reservations by SMS.

L’événement Brocante 1er mai Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire