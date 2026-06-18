Brocante à Bornel Bornel
Brocante à Bornel Bornel dimanche 5 juillet 2026.
Bornel
Brocante à Bornel
Rue Z I d’Outreville Bornel Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Brocante avec buvette et restauration sur place
Brocante avec buvette et restauration sur place .
Rue Z I d’Outreville Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 7 46 17 32 81
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English :
Flea market with a refreshment stand and on-site dining
L’événement Brocante à Bornel Bornel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre