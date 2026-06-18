Bornel

Brocante à Bornel

Rue Z I d’Outreville Bornel Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Brocante avec buvette et restauration sur place

Brocante avec buvette et restauration sur place .

Rue Z I d’Outreville Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 7 46 17 32 81

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English :

Flea market with a refreshment stand and on-site dining

L’événement Brocante à Bornel Bornel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre