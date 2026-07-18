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AGENDA · Bouzais

Brocante à Bouzais Bouzais

dimanche 23 août 2026 · Bouzais

Brocante à Bouzais Bouzais

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue des Maisons Blanches
Ville
18200 Bouzais
Département
Cher
Tarif

Bouzais

Brocante à Bouzais

Rue des Maisons Blanches Bouzais Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Restauration et buvette sur place
1,50 € le mètre linéaire, sans réservation
Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 48 96 61 41   .

Rue des Maisons Blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 61 41 

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English :

L’événement Brocante à Bouzais Bouzais a été mis à jour le 2026-07-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE