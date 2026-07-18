AGENDA · Bouzais
Brocante à Bouzais Bouzais
dimanche 23 août 2026 · Bouzais
Informations pratiques
Bouzais
Brocante à Bouzais
Rue des Maisons Blanches Bouzais Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Restauration et buvette sur place
1,50 € le mètre linéaire, sans réservation
Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 48 96 61 41 .
Rue des Maisons Blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 61 41
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English :
L’événement Brocante à Bouzais Bouzais a été mis à jour le 2026-07-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE