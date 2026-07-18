Informations pratiques

Bouzais

Brocante à Bouzais

Rue des Maisons Blanches Bouzais Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Restauration et buvette sur place

1,50 € le mètre linéaire, sans réservation

Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 48 96 61 41 .

Rue des Maisons Blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 61 41

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English :

L’événement Brocante à Bouzais Bouzais a été mis à jour le 2026-07-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE