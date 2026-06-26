Brocante à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt
Brocante à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt dimanche 5 juillet 2026.
Brissy-Hamégicourt
Brocante à Brissy-Hamegicourt
Brissy-Hamégicourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le dimanche 5 juillet, venez profiter de la brocante et des nombreuses animations prévues à Brissy-Hamegicourt, au site de l’Ormois de 6h à 18h !
Organisé par l’association Le Trait d’Union.
Emplacements gratuits, sans réservation, professionnels de bouche interdits.
Renseignements au 06 65 69 83 47.
Le dimanche 5 juillet, venez profiter de la brocante et des nombreuses animations prévues à Brissy-Hamegicourt, au site de l’Ormois de 6h à 18h !
Organisé par l’association Le Trait d’Union.
Emplacements gratuits, sans réservation, professionnels de bouche interdits.
Renseignements au 06 65 69 83 47. .
Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 69 83 47
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English :
On Sunday, July 5, come enjoy the flea market and the many activities planned in Brissy-Hamegicourt, at the Ormois site, from 6 a.m. to 6 p.m.!
Organized by the Le Trait d’Union association.
Free spaces, no reservations required; food vendors are not permitted.
For more information, call 06 65 69 83 47.
L’événement Brocante à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Saint-Quentinois