Brissy-Hamégicourt

Brocante à Brissy-Hamegicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet, venez profiter de la brocante et des nombreuses animations prévues à Brissy-Hamegicourt, au site de l’Ormois de 6h à 18h !

Organisé par l’association Le Trait d’Union.

Emplacements gratuits, sans réservation, professionnels de bouche interdits.

Renseignements au 06 65 69 83 47.

Le dimanche 5 juillet, venez profiter de la brocante et des nombreuses animations prévues à Brissy-Hamegicourt, au site de l’Ormois de 6h à 18h !

Organisé par l’association Le Trait d’Union.

Emplacements gratuits, sans réservation, professionnels de bouche interdits.

Renseignements au 06 65 69 83 47. .

Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 65 69 83 47

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English :

On Sunday, July 5, come enjoy the flea market and the many activities planned in Brissy-Hamegicourt, at the Ormois site, from 6 a.m. to 6 p.m.!

Organized by the Le Trait d’Union association.

Free spaces, no reservations required; food vendors are not permitted.

For more information, call 06 65 69 83 47.

L’événement Brocante à Brissy-Hamegicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Saint-Quentinois