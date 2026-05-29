Brocante à Champguyon Champguyon
Brocante à Champguyon Champguyon dimanche 2 août 2026.
Champguyon
Brocante à Champguyon
Champguyon Le Bas Champguyon Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Le Comité des fêtes de Champguyon vous donne rendez-vous pour une brocante conviviale et animée !
Venez flâner entre les stands, dénicher de bonnes affaires et profiter d’une ambiance chaleureuse tout au long de la journée.
Côté gourmand, laissez-vous tenter par la buvette et le food truck “Chez Steph” pour une pause savoureuse.
Un moment idéal à partager en famille ou entre amis ! .
Champguyon Le Bas Champguyon 51310 Marne Grand Est +33 6 46 83 00 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante à Champguyon
L’événement Brocante à Champguyon Champguyon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région