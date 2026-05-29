Champguyon

Brocante à Champguyon

Champguyon Le Bas Champguyon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Le Comité des fêtes de Champguyon vous donne rendez-vous pour une brocante conviviale et animée !

Venez flâner entre les stands, dénicher de bonnes affaires et profiter d’une ambiance chaleureuse tout au long de la journée.

Côté gourmand, laissez-vous tenter par la buvette et le food truck “Chez Steph” pour une pause savoureuse.

Un moment idéal à partager en famille ou entre amis ! .

Champguyon Le Bas Champguyon 51310 Marne Grand Est +33 6 46 83 00 86

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English : Brocante à Champguyon

L’événement Brocante à Champguyon Champguyon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région