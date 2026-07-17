Informations pratiques

Fontaine-lès-Vervins

Brocante à Fontaine-lès-Vervins

Fontaine-lès-Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le comité d’animation fontainois organise une brocante à la salle des fêtes et sur le parking de la salle des fêtes de 6 h 30 à 18 h, 1 € le mètre en extérieur et 1,50 € la table en intérieur. Réservations en mairie ou auprès de Mme Debesse. Petite restauration et buvette sur place.

Le comité d’animation fontainois organise une brocante à la salle des fêtes et sur le parking de la salle des fêtes de 6 h 30 à 18 h, 1 € le mètre en extérieur et 1,50 € la table en intérieur. Réservations en mairie ou auprès de Mme Debesse. Petite restauration et buvette sur place. .

Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 10 02 mairie.fontaine.les.vervins@wanadoo.fr

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English :

The Fontaine Events Committee is organizing a flea market at the community hall and in the community hall parking lot from 6:30 a.m. to 6:00 p.m., with a fee of 1 ? per meter outdoors and 1.50 at a table indoors. Reservations can be made at City Hall or with Ms. Debesse. Light refreshments and a beverage stand will be available on site.

L’événement Brocante à Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache